Жители ингушской Сунжи второй день остаются без холодной воды из-за замены трубы

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Специалисты городского водоканала не успели в четверг завершить технологические работы по замене ветхой водопроводной трубы в Сунже и восстановить прерванное из-за ремонта водоснабжение муниципалитета, сообщил газете «Ингушетия» источник в местной администрации.

«Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал г. Сунжа» в связи с необходимостью проведения технологических работ по замене ветхой водопроводной трубы протяжённостью более 250 метров на отрезке улицы Харланова в четверг с 5:00 прекратило подачу водоснабжения», — сказал он.

По его данным, в связи с этим до потребителей была доведена информация о необходимости запастись водой для хозяйственных и бытовых нужд. Водоснабжение планировалось восстановить в тот же день до 18:00. В связи с масштабами начатых работ по замене водопроводной трубы сроки подачи воды отодвинулись на неопределённые сроки.

По его данным, на улице Харланова продолжаются работы по замене ветхой водопроводной трубы, которая проложена еще в 1957 году. Этот отрезок подлежит полной замене, поскольку дальнейшая её эксплуатация невозможна.

Для проведения работ привлечены шесть единиц техники и 16 рабочих. Работы проводит ГУП «Ингушрегионводоканал» совместно с городским водоканалом.

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