Наркомания

Жители ингушского селения Инарки объединяются против аптечной наркомании

0

Жители и власти сельского поселения Инарки Малгобекского района Ингушетии на сельском сходе заявили о намерении активизировать совместную работу, направленную на противодействие аптечной наркомании, с использованием всех имеющихся административных ресурсов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Малгобекского района.

«В Доме культуры сельского поселения Инарки Малгобекского района Ингушетии состоялся сход граждан. Главной темой повестки дня стала профилактика наркомании среди молодежи. Участники схода обсудили ряд вопросов, среди которых особое внимание было уделено росту потребления синтетических наркосодержащих средств и распространению так называемой «аптечной наркомании», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, все участники схода выразили мнение о необходимости ужесточения ответственности за незаконное распространение и потребление наркотических средств и психотропных веществ.

В мероприятии участвовали помощник главы администрации района Аслан Коригов, председатель районного совета депутатов Корейш Гулиев, глава сельского поселения Инарки Адам Котиев, депутаты села, старейшины, религиозные деятели, представители общественности.

По итогам встречи участники мероприятия отметили, что только активная гражданская позиция каждого человека позволит уберечь подрастающее поколение от угрозы наркомании.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Юные художники Назрановского района нарисовали рисунки антитеррористической направленности
В Мемориальном комплексе в Назрани продолжаются просветительские акции в честь 250-летия единения Ингушетии с Россией
В Госдуме рассматривается законопроект о ежемесячной компенсации семьям сотрудников ряда структур, погибших при исполнении
В Госдуме РФ прошло заседание межфракционной рабочей группы по борьбе с киберпреступностью в РФ
В ГИБДД Ингушетии разъяснили новые правила получения водительских прав
Минобрнауки Ингушетии объявил о старте республиканского конкурса «Я сдам ВПР»
ВТБ и «Ростелеком» представили стратегию СП «Платформа больших данных»
Независимый топливный союз призвал правительство России принять дополнительные меры для стабилизации топливного рынка
Сунженский район Ингушетии оказал помощь водителям большегрузов, ожидавших открытия Военно-Грузинской дороги
Одна из АЗС в Сунже закрыта в связи с проверками её деятельности сотрудниками правоохранительных органов
Детская хоккейная команда из Ингушетии завоевала «золото» открытого турнира в Невинномысске

Главное

Яндекс.Метрика

 