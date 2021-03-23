Жители ингушского селения Инарки объединяются против аптечной наркомании

«В Доме культуры сельского поселения Инарки Малгобекского района Ингушетии состоялся сход граждан. Главной темой повестки дня стала профилактика наркомании среди молодежи. Участники схода обсудили ряд вопросов, среди которых особое внимание было уделено росту потребления синтетических наркосодержащих средств и распространению так называемой «аптечной наркомании», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, все участники схода выразили мнение о необходимости ужесточения ответственности за незаконное распространение и потребление наркотических средств и психотропных веществ.

В мероприятии участвовали помощник главы администрации района Аслан Коригов, председатель районного совета депутатов Корейш Гулиев, глава сельского поселения Инарки Адам Котиев, депутаты села, старейшины, религиозные деятели, представители общественности.

По итогам встречи участники мероприятия отметили, что только активная гражданская позиция каждого человека позволит уберечь подрастающее поколение от угрозы наркомании.