Жители Ингушетии за три часа собрали деньги на лечение девочки с «кровавыми» слезами
Малоимущей семье для лечения 12-летней Мадины Мусиевой, одной из немногих людей в мире, столкнувшейся с гемолакрией, которая помимо прочих неудобств заставляет испытывать сильные боли, оказали помощь, сообщили газете «Ингушетия» в ассоциации благотворительных фондов республики.
«Гемолакрия — выделение крови вместе со слезами, а также у девочки лабильная артериальная гипертензия, открытое овальное окно в сердце. Ее обследовали в Ингушетии, в регионе нет возможности оказать ребенку высокотехнологичную помощь, девочку направили на лечение в Москву, в Морозовскую детскую клиническую больницу», — отметил представитель ассоциации.
По его данным, за помощью семья обратилась в благотворительный фонд «Мубарак». Лечение дорогостоящее и не под силу родителям девочки, тем более что в семье Мадина не единственный ребенок с проблемами здоровья. Сумма расходов на поездку в Москву была неподъемной.
Фонд открыл срочный сбор средств на оказание помощи девочке. Неравнодушные жители активно подключились к акции после публикации банковских реквизитов, буквально за три часа собрано 400 тыс. рублей.
Добровольные пожертвования жителей переданы матери девочки, у которой появился шанс избавиться от тяжелого недуга.