Жители Ингушетии смогут выбрать объект благоустройства на единой всероссийской платформе

«Запуск всероссийской платформы голосования позволит сделать весь процесс прозрачным и доступным для жителей нашей республики. Система поможет упростить получение обратной связи от граждан во всех муниципалитетах и поможет главам администраций сформировать списки территорий на благоустройство, а также учесть потребности жителей», — отметил министр строительства М. Балахоев.

В Ингушетии в 2022 году работы по благоустройству запланированы в 9 муниципалитетах. Всего жители региона будут выбирать из 48 общественных территорий.

В голосовании могут принять участие граждане в возрасте до 14 лет.

«Цель проекта, который запускают Минстрой России и АНО «Диалог Регионы», — максимально упростить участие граждан в жизни города или района и сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения», — говорится в сообщении.

Для голосования необходимо зарегистрироваться через «Госуслуги» или социальные сети, после чего пользователь сможет выбрать объекты, которые, на его взгляд, нуждаются в обновлении. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень для благоустройства на следующий год.