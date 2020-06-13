Жители Ингушетии смогут проголосовать по поправкам в Конституцию дома

«Для этого избирателям следует письменно или устно обратиться в соответствующую участковую комиссию с просьбой предоставить право проголосовать вне помещения для голосования или подать такое заявление через «Единый портал государственных и муниципальных услуг», — сказала Гетагазова.

По ее словам, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм при голосовании вне помещения для голосования рекомендуется соблюдать определенные правила.

«Так, к примеру, перед приездом членов участковой комиссии на дом рекомендуется в обязательном порядке приготовить маску, перчатки и личную авторучку, и перед встречей с членами участковой комиссии тщательно вымыть руки с мылом, обработать их антисептическими средствами, после чего надеть маску и одноразовые перчатки. При встрече с членами участковой комиссии и во время проведения голосования необходимо соблюдать безопасную дистанцию между находящимися рядом людьми не менее 1,5-2 метров», — добавила Гетагазова.

Отметим, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время встречи с рабочей группой по поправкам в Основной Закон. Электронное голосование будет доступно для жителей двух регионов — Москвы и Нижегородской области, которые ранее выбрала Центральная избирательная комиссия.