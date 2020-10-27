Жители Ингушетии пожаловались на отсутствие дорожных переходов на ФАД «Кавказ»

Текст местных жителей размещен в интернете. В обращении к начальнику ФКУ Упрдор «Кавказ» Руслану Лечхаджиеву говорится, что без пешеходных переходов людям приходится перебегать дорогу через оживленный участок трассы, в том числе и детям, которым нужно ходить в школу.

«Обещанная властями Ингушетии и федеральными дорожниками конструкция пешеходного перехода рядом с известным родником вдоль трассы в селе Барсуки так и не появилась», — жалуются жители.

Отметим, что проект реконструкции 26 км трассы от границы с Северной Осетией до станицы Троицкой подразумевает расширение проезжей части, развязки, надземные пешеходные переходы, автопавильоны, шумозащитные экраны, барьерные ограждения, высадку деревьев, новое освещение и ливневую систему с очистными сооружениями.