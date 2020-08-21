Жители Ингушетии посоревнуются в стрельбе по макетам животных на открытом чемпионате в лесу

«Совместно с федерацией по стрельбе из лука в субботу проведем первый открытый чемпионат республики «Chemulga Open». 2D — это стрельба из лука в макеты животных в натуральную величину. Длина трассы составит 1,1 тыс. метров, будет установлено 10 мишеней, два круга», — отметил Амриев.

По его словам, жители села и другие желающие посоревнуются в классах баребоу (лук с металлической полочкой на рукоятке), инстинктив (лук с пластиковой полочкой), исторический лук (любой деревянный лук).

Администрация приглашает желающих принять участие и получить позитивные эмоции.

«Участников состязаний ждут обед на свежем воздухе, прекрасные виды, новые знакомства, приятный уик-энд. Со своей стороны администрация сделает всё возможное, чтобы провести эти соревнования на хорошем уровне», — сказал руководитель муниципалитета.

Регистрация участников начнется в 9:00, соревнования стартуют в 10:00.