Жители Ингушетии могут узнать о мерах социальной поддержки при помощи онлайн-сервиса «Социальный калькулятор»

Электронный сервис «Социальный калькулятор» позволяет гражданину на основе индивидуальной информации и уже присвоенных ему в системе социального обеспечения статусов определить право на получение различных социальных услуг.

Так, пользователь, выбрав регион проживания и указав присвоенную ему льготную категорию, получит полную информацию о мерах социальной защиты, положенных ему по месту жительства.