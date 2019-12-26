Жители Ингушетии могут узнать о мерах социальной поддержки при помощи онлайн-сервиса «Социальный калькулятор»

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Жители Ингушетии могут узнать о положенных мерах социальной поддержки при помощи онлайн-сервиса «Социальный калькулятор», размещенного на сайте Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Электронный сервис «Социальный калькулятор» позволяет гражданину на основе индивидуальной информации и уже присвоенных ему в системе социального обеспечения статусов определить право на получение различных социальных услуг.

Так, пользователь, выбрав регион проживания и указав присвоенную ему льготную категорию, получит полную информацию о мерах социальной защиты, положенных ему по месту жительства.

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