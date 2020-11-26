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Жители Ингушетии могут поздравить своих мам с Днем матери, записав видеоролик

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Коллектив Национальной библиотеки Ингушетии предлагает жителям республики отметить День матери, записав видеоролик с поздравлением.

«Давайте сделаем нашим мамам небольшие, но запоминающиеся подарки. Предлагаем записать видеоролик с поздравлением и признанием в любви. Такое признание может быть разным — теплыми словами любви и благодарности, рисунком, стихами, песней и даже запечатленным на камеру телефона добрым делом или исполнением маминого желания», — такое обращение опубликовано в «Инстаграм» на странице учреждения.

Видеоролики высылаются на электронный адрес: tak.idi@mail.ru или на номер телефона (w/a): +7964-025-45-09. Также можно опубликовать видеоролик на своей странице с хештегами: #Деньматери, #Спасибомама, #СКФО.

Напомним, День матери существует в России более 20 лет. Его всегда отмечают в нерабочий день — он датируется последним воскресеньем ноября. Соответственно, в 2020 году День матери в России приходится на 29 ноября.

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