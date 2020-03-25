Жители Ингушетии чаще стали использовать банковские карты

Всего за 2019 год в регионе было проведено 3,4 млн подобных операций на общую сумму 3 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом количество безналичных платежей выросло на 21%, а их объем увеличился на 36%.

По данным на 1 января текущего года, в республике функционирует более 1 тыс. устройств по приему платежных карт. Только за минувший год их количество увеличилось на 16,5%.

«Количество безналичных платежей в нашей республике постепенно растет. В этом немалая заслуга и регионального проекта по повышению доступности финансовых услуг и увеличения доли безналичных платежей на территории региона. Финансовые услуги должны быть доступны для всех жителей республики, в каких бы отдаленных или малонаселенных районах они ни проживали», — отметил руководитель Отделения-НБ Республика Ингушетия Магомед-Бек Ужахов.

Стоит отметить, что для оплаты товаров и услуг жители Ингушетии также активнее стали использовать онлайн-платежи. На начало текущего года 36,8% от общего количества всех операций по оплате товаров и услуг с использованием платежных карт, выпущенных на территории республики, было совершено в интернете и с помощью мобильных устройств.