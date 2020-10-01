Жители Ингушетии 3 октября смогут совершить виртуальную экскурсию по зданию Банка России

3 октября у всех желающих будет возможность совершить виртуальную экскурсию по главному зданию Банка России и узнать о его работе, побывать в музее и проникнуться 160-летней историей главного финансового института страны.

«Мы с большой радостью встречали гостей в день открытых дверей каждый раз, у нас даже были свои постоянные посетители. В этом году коронавирус внес свои коррективы, и мероприятие впервые пройдет онлайн. Это уникальная возможность для жителей всех регионов увидеть Банк России изнутри, послушать в прямом эфире лекции известных представителей мегарегулятора на исторические темы и о сегодняшних реалиях финансового мира, задать им вопросы и поучаствовать в различных финансовых викторинах и играх. Посетители виртуальной экскурсии смогут, не выходя из дома, с интересом провести время, получат массу положительных эмоций и обогатят себя финансовыми знаниями», — цитирует управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Ингушетия Магомед-Бека Ужахова его пресс-служба.

Участники дня открытых дверей Центрального банка смогут принять участие в «Финансовом практикуме», пройти тесты и игры на финансовые темы, которые помогут им проверить свои знания в области кредитования и инвестирования, в вопросах защиты от кибермошенничества и умения формировать семейный бюджет. Победители и самые активные участники получат призы.

День открытых дверей состоится 3 октября, в субботу, с 8:00 до 20:00 по московскому времени. Все подробности можно узнать на сайте Банка России.

Свою программу в ДОД-2020 предлагает и Южное главное управление Банка России. Все желающие смогут принять участие в интеллектуальной онлайн-викторине по финансовой грамотности «ФинКвиз». Она также пройдет 3 октября 2020 года в 12:00. Регистрация для участия в «ФинКвиз» уже открыта на сайте.