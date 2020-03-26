Жители и гости Юга и Северного Кавказа совершили более 2 млрд безналичных операций по картам

Как сообщила пресс-служба Южного ГУ Банка России, объем безналичных операций в двух округах вырос по отношению к 2018 году на 31%. Количество безналичных транзакций по картам приблизилось к 2,1 млрд операций, что больше данных 2018 года на 52%.

Доля безналичных оплат от общего числа операций по платежным картам превысила 80%, увеличившись на 7,3 процентного пункта. Лидеры по этому показателю — Волгоградская область (84,4%), Краснодарский край (84,4%), Ростовская и Астраханская области (82,9% и 80,5% соответственно).

Уровень обеспеченности населения платежной инфраструктурой растет с каждым годом, и на 1 января 2020 года в двух федеральных округах на 1 тыс. жителей приходилось 15,8 устройств по приему платежных карт. Рост по сравнению с аналогичной датой прошлого года — 19%.

Количество электронных терминалов, используемых для оплаты товаров и услуг, в ЮФО и СКФО превысило 360 тыс. устройств, что больше аналогичного показателя годичной давности на 23,5%. Активнее всего POS-терминальная сеть развивалась в Дагестане, Крыму и Севастополе — темпы прироста составили 55,6%, 55,5% и 50,2% соответственно. Лидерство по абсолютным показателям развития POS-терминальной сети сохранили Краснодарский край (131,6 тыс. ед.), Ростовская область (70,2 тыс. ед.), Ставропольский край (41,2 тыс. ед.), а также Волгоградская область (40,7 тыс. ед.). На долю этих регионов приходилось около 80% всех POS-терминалов, установленных на территории ЮФО и СКФО.