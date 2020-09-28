Жители 17 регионов России приняли участие в забеге в горах Ингушетии ко Всемирному дню туризма
В Джейрахском районе Ингушетии провели забег на три дистанции. Участие в нем приняли жители 17 регионов России, рассказал СМИ председатель комитета по туризму республики Беслан Мизиев.
«В горном районе Ингушетии прошел забег на трех дистанциях, приуроченный ко Всемирному дню туризма. Забег был проведен комитетом в коллаборации с организаций Behind the wave, в нем приняли участие 150 человек из 17 регионов страны, 80% участников посетили наш регион впервые. Также для участников забега мы провели выставку Ассоциации ремесленников народных промыслов региона и подготовили развлекательную программу», — сказал Мизиев.
По его словам, участники забега преодолели три дистанции: 10, 21 и 42 км в условиях высокогорья, а стартовали из разных трех точек.
Ранее сообщалось, что власти региона рассчитывают, что после окончания пандемии коронавируса республику посетят до 50 тысяч туристов. Добиться таких показателей в регионе намерены, благодаря развитию новых видов туризма.