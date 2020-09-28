Жители 17 регионов России приняли участие в забеге в горах Ингушетии ко Всемирному дню туризма

«В горном районе Ингушетии прошел забег на трех дистанциях, приуроченный ко Всемирному дню туризма. Забег был проведен комитетом в коллаборации с организаций Behind the wave, в нем приняли участие 150 человек из 17 регионов страны, 80% участников посетили наш регион впервые. Также для участников забега мы провели выставку Ассоциации ремесленников народных промыслов региона и подготовили развлекательную программу», — сказал Мизиев.

По его словам, участники забега преодолели три дистанции: 10, 21 и 42 км в условиях высокогорья, а стартовали из разных трех точек.

Ранее сообщалось, что власти региона рассчитывают, что после окончания пандемии коронавируса республику посетят до 50 тысяч туристов. Добиться таких показателей в регионе намерены, благодаря развитию новых видов туризма.