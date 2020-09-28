Жителей Зязиков-Юрта приглашают на встречу с главным наркологом Ингушетии
Администрация Дома культуры сельского поселения Зязиков-Юрт приглашает жителей населенного пункта на просветительско-профилактическое мероприятие «Дурману — нет», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Организаторы мероприятия обещают встречу с главным наркологом республики, награждение победителей конкурса рисунка «Жизни — да! Наркотикам — нет!» и еще много интересного и полезного.
Мероприятие состоится 30 сентября, начало — в 14:00.