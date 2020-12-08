Жителей Сунженского района Ингушетии призвали сдать незаконно хранящееся оружие

0

Межмуниципальный отдел МВД России «Сунженский» призвал граждан добровольно сдать незаконно хранящиеся предметы вооружения.

Это делается в целях профилактики и пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

В соответствии с действующим законодательством, добровольная сдача — это выдача лицом вышеуказанных предметов по своей воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при возможности дальнейшего хранения. Добровольно сдавший предметы вооружения человек освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Напоминаем, что за незаконное приобретение, передачу, сбыт или хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 222 УК РФ (наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда). Также не следует забывать и о том, что при неосторожном обращении огнестрельное оружие может принести непоправимый вред жизни и здоровью родных и близких.

Для добровольной сдачи оружия не обязательно идти в ближайший отдел полиции, достаточно сообщить о своём желании по телефону в МО МВД России «Сунженский» 02, 102, 55-08-28.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Приоритетной задачей является интеграция российского казачества в систему государственного управления — Чайка
Малгобек и Волгоград подписали договор о сотрудничестве
Национальный проект «Демография» реализуют в новом формате
Предприниматели Ингушетии смогут принять участие в онлайн-зачете
Ингушетии выделено более 400 млн руб. на поддержание стабильности регионального бюджета
Массовая вакцинация от коронавируса в Ингушетии стартует в январе
В Ингушетии за сутки скончался один человек с Covid-19
На рынке в Ингушетии сгорели три продуктовые палатки, никто не пострадал
Экс-депутата, притворившегося беженцем из Чечни для получения выплат, осудили в Ингушетии
Более 250 млн руб. выделено правительством России на выплату компенсаций аграриям Ингушетии
Представители клуба «Чингиз» стали чемпионами всероссийских соревнований по вольной борьбе

Главное

Яндекс.Метрика

 