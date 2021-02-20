Жителей Магаса предупредили об ответственности за невывоз строительного мусора

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Серьезную проблему стали создавать для коммунальных служб Магаса жители, которые складируют строительные отходы после ремонта квартир рядом с общими мусорными баками, либо на прилегающей к многоквартирному дому территории.

В связи с этим, администрация города на странице в социальной сети Инстаграм обратилась к жителям столицы с просьбой прекратить подобные действия.

«Убедительная просьба к жителям г. Магас утилизировать строительный мусор не нарушая закон! Строительный мусор не входит в зону отвественности «ЖКХ г. Магас». Ответственность за это несут лица, в процессе деятельности которых такой мусор образовался», — сказано в обращении.

Как сообщили в мэрии Магаса газете «Ингушетия», вывоз и утилизация строительных отходов должны производиться отдельно от ТКО. За нарушение данного правила предусмотрена административная ответственность по ст. 8.1. КоАП РФ.

"В Уголовном кодексе Российской Федерации существует статья 247, которая в особых случаях предусматривает лишение свободы сроком на 2 года за создание несанкционированной свалки",- напомнили в городской администрации.

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