Жителей Ингушетии призывают принять участие во Всероссийском диктанте по общественному здоровью

Здоровье — это самая большая ценность в жизни человека. Говорят, что здоровье не купишь, и это правда. Поэтому важнейшей задачей каждого человека является его сохранение и профилактика. Лишних знаний о здоровье просто не бывает, особенно в условиях эпидемиологической обстановки. Диктант был создан, чтобы показать, как важно знать основные правила для сохранения здоровья и долголетия каждого человека. Проверить и подтянуть свои знания. Объединить всех, кто заботиться о своем здоровье. Это общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров.

Диктант проходит с 21 по 24 декабря 2020 года на сайте в режиме онлайн и будет включать в себя 50 вопросов. По результатам диктанта будет поведен индивидуальный разбор ошибок каждого участника и выданы сертификаты. На адрес электронной почты каждого участника будут направлены рекомендации по ведению здорового образа жизни. Лучшие участники получат дипломы первой, второй и третьей степени в зависимости от количества набранных баллов.

«Заходите на сайт, регистрируйтесь и знакомьтесь с правилами участия. Знания, полученные в этом проекте, помогут сохранить и укрепить свое здоровье и здоровье своих близких», — призывают организаторы мероприятия. Свои результаты участники увидят после прохождения диктанта в личном кабинете.

Хорошо, когда в стране есть высококлассные врачи. Но ещё лучше, когда ты в них не нуждаешься. Чем больше мы знаем о здоровье и о мерах профилактики различных заболеваний, тем здоровее мы рискуем быть.