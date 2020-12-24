Жителей Ингушетии призывают принять участие во Всероссийском диктанте по общественному здоровью

0

Министерство здравоохранения России в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» и в целях повышения общей грамотности населения в сфере профилактики неинфекционных заболеваний, а также популяризации здорового образа жизни среди населения проводит Всероссийский диктант по общественному здоровью.

Здоровье — это самая большая ценность в жизни человека. Говорят, что здоровье не купишь, и это правда. Поэтому важнейшей задачей каждого человека является его сохранение и профилактика. Лишних знаний о здоровье просто не бывает, особенно в условиях эпидемиологической обстановки. Диктант был создан, чтобы показать, как важно знать основные правила для сохранения здоровья и долголетия каждого человека. Проверить и подтянуть свои знания. Объединить всех, кто заботиться о своем здоровье. Это общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров.

Диктант проходит с 21 по 24 декабря 2020 года на сайте в режиме онлайн и будет включать в себя 50 вопросов. По результатам диктанта будет поведен индивидуальный разбор ошибок каждого участника и выданы сертификаты. На адрес электронной почты каждого участника будут направлены рекомендации по ведению здорового образа жизни. Лучшие участники получат дипломы первой, второй и третьей степени в зависимости от количества набранных баллов.

«Заходите на сайт, регистрируйтесь и знакомьтесь с правилами участия. Знания, полученные в этом проекте, помогут сохранить и укрепить свое здоровье и здоровье своих близких», — призывают организаторы мероприятия. Свои результаты участники увидят после прохождения диктанта в личном кабинете.

Хорошо, когда в стране есть высококлассные врачи. Но ещё лучше, когда ты в них не нуждаешься. Чем больше мы знаем о здоровье и о мерах профилактики различных заболеваний, тем здоровее мы рискуем быть.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии состоялась презентация журнала «Жизнь национальностей»
Правительство России планирует предоставлять гражданам госуслуги даже при нулевом балансе за интернет
Ингушских школьников приглашают принять участие в чемпионате России по географии
Секретарь Ингушского регионального отделения «Единой России» Михаил Илезов принял участие в акции «Елка желаний»
Роскачество обнаружило в осетровой икре антибиотики, сорбиновую кислоту и другие нарушения
Городская детская поликлиника в Назрани стала первой в СКФО по внедрению бережливых технологий
Российская государственная библиотека и портал «Учи.ру» запустили бесплатный литературный проект для школьников
В рамках реализации нацпроекта в Ингушетии в республиканский онкодиспансер поступили современные аппараты
Финальный бой: «Ростелеком» завершил серию турниров по игре World of Tanks на Юге
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 92 человек
Ингушский ансамбль «Онгушт» стал обладателем Гран-при и лауреатом первой степени конкурса искусств «Выше звезд»

Главное

Яндекс.Метрика

 