Жителей Ингушетии приглашают проголосовать за лучшее мероприятие в рамках Года памяти и славы

Министерство культуры Ингушетии призвало жителей республики проголосовать за лучшее мероприятие в рамках Года памяти и славы.

«Наверняка кто-то из вас, возможно, ваши друзья или родственники, приняли участие хотя бы в одном из мероприятий. Сегодня вы можете проголосовать за самые яркие проекты Года памяти и славы», — сказано в релизе.

Для голосования нужно зайти на сайт Года памяти и славы и выбрать 5 лучших, на ваш взгляд, проектов, которые могут стать ежегодными или же новой доброй традицией.