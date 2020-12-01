Жителей Ингушетии приглашают проголосовать за лучшее мероприятие в рамках Года памяти и славы

0

2020 год в России был объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году прошло более 200 мероприятий, охвативших всю страну.

Министерство культуры Ингушетии призвало жителей республики проголосовать за лучшее мероприятие в рамках Года памяти и славы.

«Наверняка кто-то из вас, возможно, ваши друзья или родственники, приняли участие хотя бы в одном из мероприятий. Сегодня вы можете проголосовать за самые яркие проекты Года памяти и славы», — сказано в релизе.

Для голосования нужно зайти на сайт Года памяти и славы и выбрать 5 лучших, на ваш взгляд, проектов, которые могут стать ежегодными или же новой доброй традицией.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Тысячи учащихся обучаются на новых инновационных площадках в Ингушетии
Дом культуры сельского поселения Вежарий-Юрт стал для его жителей настоящим центром культурно-досуговой деятельности
Прием граждан в Ингушетии 14 декабря будет проводиться с соблюдением мер безопасности
Минприроды Ингушетии рассмотрело за ноябрь 8 обращений граждан, поступивших через систему «Инцидент-менеджмент»
В Ингушетии пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню Героев Отечества
Неизвестные похитили водителя «Приоры» в Назрани
Заочно арестованы два фигуранта дела о покушении на главу ЦПЭ МВД по Ингушетии Эльджаркиева
30 семьям вынужденных переселенцев из Чечни и Северной Осетии вручили жилищные сертификаты в Ингушетии
Правительство России расширит грантовую поддержку производителям сельхозпродукции
В Ингушетии за сутки умерло два пациента, Covid-19 подтвержден у 83 человек
Ингушетия намерена открыть авиарейсы в Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург и Ростов-на-Дону

Главное

Яндекс.Метрика

 