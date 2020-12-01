Жителей Ингушетии приглашают проголосовать за лучшее мероприятие в рамках Года памяти и славы
2020 год в России был объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году прошло более 200 мероприятий, охвативших всю страну.
Министерство культуры Ингушетии призвало жителей республики проголосовать за лучшее мероприятие в рамках Года памяти и славы.
«Наверняка кто-то из вас, возможно, ваши друзья или родственники, приняли участие хотя бы в одном из мероприятий. Сегодня вы можете проголосовать за самые яркие проекты Года памяти и славы», — сказано в релизе.
Для голосования нужно зайти на сайт Года памяти и славы и выбрать 5 лучших, на ваш взгляд, проектов, которые могут стать ежегодными или же новой доброй традицией.