Жителей Ингушетии приглашают присоединиться к акции «Свеча памяти», которая пройдет в преддверии Дня памяти и скорби

«В этот день по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, защищая нашу мирную жизнь. В этом году «Свеча памяти» пройдет в новом формате — каждый россиянин сможет зажечь свечу онлайн на сайте «деньпамяти. рф» и в социальных сетях. И это будет не просто жест памяти: каждая виртуальная свеча — это 1 рубль, который будет выделен на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны», — рассказали организаторы мероприятия.

Сколько свечей в ходе акции будет зажжено на сайте, столько средств будет выделено на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Все средства будут направлены благотворительным фондом «Память поколений» на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Присоединиться к акции может любой желающий: зажечь свою «Свечу памяти» можно на сайте «деньпамяти.рф» с 15 по 22 июня.

Каждый участник «Свечи памяти» онлайн сможет поделиться информацией об акции в своих социальных сетях под единым хештегом #СвечаПамяти, прочитать на сайте о том, как разные города встретили первый день войны.

С 20 по 22 июня пользователи социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» смогут не только поделиться информацией о «Свече памяти» онлайн, но и подарить «Свечу памяти» своим друзьям. В «Инстаграме» доступна тематическая маска.

Важно отметить, что 22 июня, в День памяти и скорби, в 12:15 состоится Всероссийская минута молчания — к ней присоединятся телеканалы и радиостанции, различные организации и компании, каждый житель России. В 12:15 вся страна затихнет, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся домой с полей сражения Великой Отечественной войны, сказано в релизе.