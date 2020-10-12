Финансы

Жителей Ингушетии приглашают принять участие в самом массовом опросе по финансовой грамотности

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В Ингушетии проводится онлайн-опрос по финансовой грамотности в виде анкетирования, который позволит определить темы, наиболее актуальные для населения региона и повысить эффективность мероприятий по финансовому просвещению, сообщает пресс-служба регионального Минфина.

«Социологическое исследование проводится в интерактивном виде, с предоставлением доступа к заполняемой форме анкеты в сети интернет при помощи считывания QR-кода либо по ссылке со своего смартфона или персонального компьютера», — говорится в сообщении.

Отмечается, что опрос осуществляется Южным главным управлением Центрального банка Российской Федерации.

Более подробно ознакомиться с данным анкетированием можно на официальном сайте Минфина Ингушетии.

Отметим, что также с 24 по 31 октября пройдет Всероссийская неделя финансовой грамотности. Мероприятия направлены на обеспечение массового распространения просветительской и достоверной информации, необходимой для грамотного решения финансовых вопросов в период посткоронакризиса.

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