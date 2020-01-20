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Жителей Ингушетии приглашают принять участие в проекте «Памяти Героев»

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Министерство культуры Ингушетии приглашает жителей республики принять участие во всероссийском проекте «Памяти Героев», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ведомства.

Проект реализуется в рамках проведения в России в 2020 году Года памяти и славы. Его основной целью является призыв почтить память Героев, получивших это звание за подвиги, совершенные в ходе Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла. Проект направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения через использование современных мультимедийных технологий.

Реализация проекта «Памяти героев» предусматривает последовательное выполнение нескольких этапов. В рамках подготовительного этапа был сформирован реестр «Герой Советского Союза», «Герой Социалистического Труда», «Полный кавалер ордена Славы», получивших это звание в ходе Великой Отечественной войны.

Организационно-практический этап заключается в производстве видеоматериала о герое и размещение материала в интернете на пространстве YouTube-платформы. Готовый ролик необходимо разместить на YouTube-канале «Памяти Героев», при загрузке обязательно заполнить поле «Название». Также данный этап предполагает создание стендов и плакатов на военную тематику.

Кроме того, в рамках проекта «Памяти Героев» запущена народная эстафета, принять участие в которой может каждый житель страны, рассказав о подвиге своего родственника во времена Великой Отечественной войны. Записанное видео рекомендуется размещать на площадках социальных сетей с использованием хештега проекта #ПамятиГероев2020.

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