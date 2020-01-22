Жителей Ингушетии приглашают принять участие в общероссийском проекте «Дорога памяти»

Как сообщается на портале, к 75-летию Великой Победы на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» возводится Главный храм Вооруженных Сил России как символ духовности русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.

«Это памятное место, где судьбы героев Великой Отечественной войны будут увековечены, а их имена навсегда запечатлены на мемориале «Дорога памяти», представляющем собой крупнейший военно-исторический памятник. Для выполнения этой задачи предстоит огромная работа по переносу единой базы данных об участниках Великой Отечественной войны информации на крупнейший мемориал войны. И что, немаловажно, необходимо провести поиск и соотнесение фотоматериалов об участниках войны», — говорится в сообщении.

Также граждане могут обратиться в военные комиссариаты по месту жительства с фотографиями, документами, письмами.