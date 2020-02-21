Жителей Ингушетии приглашают принять участие в международном конкурсе фотоэссе о горах

Принимаются серии фотографий (от 3 до 5 работ), иллюстрирующие истории, связанные с горами, будь то культура, приключения, дикая природа, спорт, окружающая среда или естествознание. К фотографиям должно быть приложено небольшое описание на английском языке.

Заявки подаются через официальный сайт конкурса. Работы принимаются до 4 мая 2020 года.

Победитель будет награжден денежным призом в размере 2 тысяч канадских долларов.

Подробности на сайте конкурса.