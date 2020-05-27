Жителей Ингушетии приглашают принять участие в международном фестивале «Интермузей-2020»

Актуальные темы музейной деятельности будут обсуждаться на дискуссионной виртуальной платформе с 27 по 29 мая.

Главная тема этого года — «Хранители мира». Она приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Музеи-участники подготовили виртуальные стенды, на которых будет продемонстрирована работа по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия во время боевых действий, а также по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Виртуальная экспозиция будет доступна до конца 2020 года.

29 мая, в последний день фестиваля, будут подведены итоги музейного конкурса, финалистами которого стали 20 проектов, представленных 18 музеями.

Подключиться к событиям деловой и культурной программы форума можно в качестве зрителя на Ютуб-канале и в качестве участника с возможностью задавать вопросы на Zoom-встречах. Для этого потребуется пройти регистрацию.

Расписание событий и ссылки на трансляции на сайте фестиваля.