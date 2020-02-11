Конкурс

Жителей Ингушетии приглашают принять участие в фотоконкурсе «Лица труда»

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Издательский дом «Комсомольская правда» и Всероссийская политическая партия «Партия дела» приглашают жителей Ингушетии, старше 18 лет, принять участие в фотоконкурсе «Лица труда».

Цель конкурса — раскрыть тему уважения к труду человека, к рабочей и инженерной профессии.

Принимаются фотографии в номинациях: «Лучший портрет человека труда», «Портрет наставника труда», «Любимая работа», «Лучший молодой специалист», специальная номинация ко Дню 75-летия Победы — «Мой ветеран».

Работы принимаются до 15 апреля 2020 года.

Каждый участник может загрузить не более 10 фотографий. Все работы должны сопровождаться подписью к фотографии: в каком регионе сделана фотография, на каком предприятии, чей портрет на изображении.

Победитель получит денежную премию в размере 100 тысяч рублей. Четыре призера получат смартфоны SAMSUNG GALAXY.

Сайт конкурса.

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