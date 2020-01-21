Жителей Ингушетии приглашают принять участие в археологической экспедиции в Крым

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Жителей Ингушетии приглашают принять участие в Артезианской археологической экспедиции в Крыму, организатором которой является Московский педагогический государственный университет при поддержке Фонда президентских грантов.

Срок работ экспедиции: с 15 мая по 10 сентября. На данный момент размер зарплат персонала следующий: рабочие — 15 тыс. руб. в месяц плюс питание, повара — 1000 руб. рабочий день, водители с категориями С и D — 20 тыс. руб. в месяц плюс питание, завхоз с водительскими категориями С и D — 30 тыс. в месяц плюс питание, археолог — зарплата по договорённости в зависимости от опыта и квалификации.

Работники экспедиции могут привезти с собой на бесплатной основе семьи при условии, что они будут включены в жизнь лагеря и экспедиции. На вакансии приглашаются и пенсионеры. Справка о состоянии здоровья или медкнижка обязательны.

Выходной — один. Условия полевые. Рабочий день по договорённости.

Также в экспедицию набираются волонтеры. Выберите предполагаемую дату поездки, с середины мая по конец августа. Отправьте заявку по форме (см. на сайте экспедиции) на почту экспедиции vinokurovn@list. ru, в которой нужно написать желаемую дату приезда-отъезда, ФИО, возраст, телефон и контакт родственников, согласуйте свой приезд с начальником экспедиции, подготовьте документы.

Античное многослойное городище «Артезиан», одна из царских крепостей Боспора, — единственный памятник в Восточном Крыму, дающий на сегодняшний день яркий материал, свидетельствующий о начале активного военного проникновения Римской империи на территорию Боспорского государства.

Здесь был открыт слой пожара времени римско-боспорской войны 44/45-49 гг. Обилие редчайших артефактов, среди которых десятки фрагментированных терракотовых фигурок, тысячи монет, остатки оружия, украшений, бытовой утвари и различных сакральных предметов, делает этот памятник эталонным для всего Северного Причерноморья.

Сайт экспедиции.

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