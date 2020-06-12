Акция

Жителей Ингушетии приглашают принять участие в акции «Надень народное на День России»

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Музей военной истории Российского военно-исторического общества и студия традиционного костюма «Русские начала» приглашают жителей Ингушетии принять участие в акции «Надень народное на День России».

Акция проводится в онлайн-формате в социальных сетях «Твиттер», «ВКонтакте», «Инстаграм», «Фейсбук». Пользователям социальных сетей предлагается выкладывать на своих страницах фото в народных костюмах с хештегами #наденьнародное и #наденьнародноенаДеньРоссии. Самые яркие фотографии Музей военной истории РВИО разместит на страницах своих официальных аккаунтов.

Акция «Надень народное на День России» призвана способствовать возрождению национальной самобытности и гордости за культуру нашей страны, в состав которой входит более 160 народов и национальностей, сказано в релизе.

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