Жителей Ингушетии приглашают принять участие в акции «Надень народное на День России»

Акция проводится в онлайн-формате в социальных сетях «Твиттер», «ВКонтакте», «Инстаграм», «Фейсбук». Пользователям социальных сетей предлагается выкладывать на своих страницах фото в народных костюмах с хештегами #наденьнародное и #наденьнародноенаДеньРоссии. Самые яркие фотографии Музей военной истории РВИО разместит на страницах своих официальных аккаунтов.

Акция «Надень народное на День России» призвана способствовать возрождению национальной самобытности и гордости за культуру нашей страны, в состав которой входит более 160 народов и национальностей, сказано в релизе.