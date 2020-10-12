Жителей Ингушетии приглашают освоить цифровую грамотность на новом образовательном портале «Учеба. онлайн»
Жителей Ингушетии приглашают воспользоваться возможностями нового образовательного портала «Учеба. онлайн», запущенного Минкомсвязью России и рабочей группой «Безопасное информационное пространство для детей» при Координационном совете при Правительстве РФ по проведению в стране Десятилетия детства.
Онлайн-сервис по освоению цифровой грамотности предлагает образовательные программы «Основы цифровой грамотности», «Основы цифровой трансформации» и «Обработка персональных данных». В дальнейшем будут запущены образовательные программы как повышения квалификации, так и профессиональной переподготовки по другим тематикам.
Ознакомиться с порталом и прочитать более подробную информацию о предоставляемых программах можно, перейдя по ссылке.
Обучение по данным образовательным программам организовано дистанционно и включает бесплатное изучение лекционного материала, прохождение итоговой аттестации и получение удостоверения о повышении квалификации в электронной форме при успешном прохождении итоговой аттестации.
Реализация образовательных программ дистанционно позволит организовать самостоятельное обучение по месту проживания и не требует затрат времени, сил и средств на поездку как для очного образования, так и для заочного, что позволит значительную экономию бюджетных средств.
Принять участие в обучении могут следующие категории слушателей: государственные гражданские служащие; муниципальные служащие; сотрудники региональных органов исполнительной власти; работники государственных и муниципальных организаций и учреждений, в том числе организаций с государственным участием или участием органов местного самоуправления.
Не указанные в перечне совершеннолетние граждане РФ, также могут пройти обучение на портале при наличии высшего или среднего профессионального образования.
По итогам бесплатного изучения лекционного материала и успешного прохождения итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении квалификации в электронной форме.