Жителей Ингушетии приглашают освоить цифровую грамотность на новом образовательном портале «Учеба. онлайн»

0

Жителей Ингушетии приглашают воспользоваться возможностями нового образовательного портала «Учеба. онлайн», запущенного Минкомсвязью России и рабочей группой «Безопасное информационное пространство для детей» при Координационном совете при Правительстве РФ по проведению в стране Десятилетия детства.

Онлайн-сервис по освоению цифровой грамотности предлагает образовательные программы «Основы цифровой грамотности», «Основы цифровой трансформации» и «Обработка персональных данных». В дальнейшем будут запущены образовательные программы как повышения квалификации, так и профессиональной переподготовки по другим тематикам.

Ознакомиться с порталом и прочитать более подробную информацию о предоставляемых программах можно, перейдя по ссылке.

Обучение по данным образовательным программам организовано дистанционно и включает бесплатное изучение лекционного материала, прохождение итоговой аттестации и получение удостоверения о повышении квалификации в электронной форме при успешном прохождении итоговой аттестации.

Реализация образовательных программ дистанционно позволит организовать самостоятельное обучение по месту проживания и не требует затрат времени, сил и средств на поездку как для очного образования, так и для заочного, что позволит значительную экономию бюджетных средств.

Принять участие в обучении могут следующие категории слушателей: государственные гражданские служащие; муниципальные служащие; сотрудники региональных органов исполнительной власти; работники государственных и муниципальных организаций и учреждений, в том числе организаций с государственным участием или участием органов местного самоуправления.

Не указанные в перечне совершеннолетние граждане РФ, также могут пройти обучение на портале при наличии высшего или среднего профессионального образования.

По итогам бесплатного изучения лекционного материала и успешного прохождения итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении квалификации в электронной форме.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Сбер запускает акцию «Спасибо, что вы в маске»
Расчет минимального размера оплаты труда будет осуществляться по новым правилам
Жителей Ингушетии приглашают к участию в конкурсе на лучший этнографический пост в соцсетях
Журналисты и блогеры протестировали в горной Ингушетии обновленные внедорожники Nissan
Замдиректора ингушского музея ИЗО представила республику на научно-практическом семинаре в Санкт-Петербурге
В Ингушетии прошел республиканский турнир по греко-римской борьбе
Тысячи жителей и гостей Ингушетии увидели изделия из рыбьей кожи, ковры ручной работы на выставках в честь юбилея единения с Россией
В Российской Федерации отменяется ряд мер социальной поддержки, введённых на период распространения коронавирусной инфекции
Власти Карабулака инициировали строительство отстойника для центрального городского пруда
В Ингушетии издан первый том Книги Памяти
Жителей Ингушетии приглашают принять участие в самом массовом опросе по финансовой грамотности

Главное

Яндекс.Метрика

 