Жителей Ингушетии приглашают освоить цифровую грамотность на новом образовательном портале «Учеба. онлайн»

Онлайн-сервис по освоению цифровой грамотности предлагает образовательные программы «Основы цифровой грамотности», «Основы цифровой трансформации» и «Обработка персональных данных». В дальнейшем будут запущены образовательные программы как повышения квалификации, так и профессиональной переподготовки по другим тематикам.

Ознакомиться с порталом и прочитать более подробную информацию о предоставляемых программах можно, перейдя по ссылке.

Обучение по данным образовательным программам организовано дистанционно и включает бесплатное изучение лекционного материала, прохождение итоговой аттестации и получение удостоверения о повышении квалификации в электронной форме при успешном прохождении итоговой аттестации.

Реализация образовательных программ дистанционно позволит организовать самостоятельное обучение по месту проживания и не требует затрат времени, сил и средств на поездку как для очного образования, так и для заочного, что позволит значительную экономию бюджетных средств.

Принять участие в обучении могут следующие категории слушателей: государственные гражданские служащие; муниципальные служащие; сотрудники региональных органов исполнительной власти; работники государственных и муниципальных организаций и учреждений, в том числе организаций с государственным участием или участием органов местного самоуправления.

Не указанные в перечне совершеннолетние граждане РФ, также могут пройти обучение на портале при наличии высшего или среднего профессионального образования.

По итогам бесплатного изучения лекционного материала и успешного прохождения итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении квалификации в электронной форме.