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Жителей Ингушетии приглашают на праздничный онлайн-концерт «Сила России — в единстве»

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В День народного единства, для жителей Ингушетии состоится большой праздничный концерт, который пройдет в онлайн-формате, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

В концерте «Сила России — в единстве» принимают участие все государственные коллективы республики, среди которых ансамбли «Ингушетия» и «Магас», вокалисты филармонии и Культурно-технического центра столицы, а также гостья из Чеченской Республики Лиза Ахматова.

Трансляция концерта состоится на канале НТРК «Ингушетия» в 19 часов.

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