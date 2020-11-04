В концерте «Сила России — в единстве» принимают участие все государственные коллективы республики, среди которых ансамбли «Ингушетия» и «Магас», вокалисты филармонии и Культурно-технического центра столицы, а также гостья из Чеченской Республики Лиза Ахматова.

Трансляция концерта состоится на канале НТРК «Ингушетия» в 19 часов.