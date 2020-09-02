Жителей Ингушетии приглашают на онлайн-концерт, приуроченный ко дню окончания Второй мировой войны
Сегодня, 2 сентября, на странице Ингушской государственной филармонии в «Инстаграм» состоится прямая трансляция онлайн-концерта, приуроченного ко дню окончания Второй мировой войны, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
В концерте примут участие артисты филармонии Белла Базоркина, Индира Хачубарова, Магомед Балаев, Лема Нальгиева, Зара Базоркина, Роза Ахциева, Рамзан Хаджаев, Зухра Дударова, Хава Евлоева, Суммая и другие.
Начало концерта — в 11:00.