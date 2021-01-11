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Жителей Ингушетии приглашают на онлайн-экскурсии по выставке «Суворов. К 290-летию со дня рождения»

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Музей военной формы приглашает жителей Ингушетии — любителей истории на онлайн-экскурсии по выставке «Суворов. К 290-летию со дня рождения», сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества.

Ощутить особый дух исторических событий, связанных с именем великого русского полководца, помогают представленные в рамках проекта личные вещи Суворова, ордена и награды, редкие документы, оружие, коллекция трофейных ключей от захваченных русскими войсками городов и крепостей, портретная галерея образов великого полководца и его окружения.

Книги, произведения живописи и графики с жанровыми сценами из военной и мирной жизни помогают погрузиться в атмосферу XVIII века. Особая ценность проекта — военная форма второй половины XVIII века, русские и австрийские мундиры времен Итальянского и Швейцарского походов.

Значительное место отведено литературному наследию генералиссимуса, в частности его книге «Наука побеждать» как памятнику русской военной мысли. Завершает экспозицию посмертная маска Александра Васильевича Суворова.

Сотрудники музея подготовили шесть тематических видеоэкскурсий, которые расскажут о наградах и быте полководца, взятии Измаила, тайнах портретов Суворова и других интересных фактах из жизни и боевого пути генералиссимуса.

Экскурсии по выставке доступны на сайте музея.

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