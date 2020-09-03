Жителей Ингушетии приглашают на Фестиваль уличного кино

Жители республики смогут посмотреть десять лучших короткометражек прошлого года.

Идея фестиваля родилась 7 лет назад на Дальнем Востоке России по инициативе энтузиастов, любителей кинематографа, которым показалось, что стандартная фестивальная модель с дорогими билетами, закрытым экспертным голосованием, необходимостью лететь в другой город изжила себя и требует кардинальных изменений. Настала необходимость создать народный кинофестиваль с открытым входом, большим числом площадок, публичным голосованием и без статусного жюри.

За 7 лет фестиваль охватил десятки стран и стал самым масштабным некоммерческим событием, придуманным в нашей стране. За это время проект успел установить мировой рекорд и собрать миллионы зрителей. В его поддержку высказывались самые именитые кинорежиссеры и деятели культуры.

Проект проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Генеральный информационный партнер проекта — МТС ТВ.