Фестиваль

Жителей Ингушетии приглашают на Фестиваль уличного кино

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5 сентября в 16:00 в летнем амфитеатре в Назрани состоится конкурсный показ «Фестиваля уличного кино — 2020», сообщает пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Жители республики смогут посмотреть десять лучших короткометражек прошлого года.

Идея фестиваля родилась 7 лет назад на Дальнем Востоке России по инициативе энтузиастов, любителей кинематографа, которым показалось, что стандартная фестивальная модель с дорогими билетами, закрытым экспертным голосованием, необходимостью лететь в другой город изжила себя и требует кардинальных изменений. Настала необходимость создать народный кинофестиваль с открытым входом, большим числом площадок, публичным голосованием и без статусного жюри.

За 7 лет фестиваль охватил десятки стран и стал самым масштабным некоммерческим событием, придуманным в нашей стране. За это время проект успел установить мировой рекорд и собрать миллионы зрителей. В его поддержку высказывались самые именитые кинорежиссеры и деятели культуры.

Проект проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Генеральный информационный партнер проекта — МТС ТВ.

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