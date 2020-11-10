Жителей Ингушетии приглашают к участию во всероссийском конкурсе фотографии «Внутренний свет 75+»

«Проект «Внутренний свет 75+» — это фотоэксперимент о жизни, отмеченной возрастом. Кто эти пожилые люди вокруг нас, какие они и какие мы, когда встречаемся с ними? В течение полугода мы будем задавать эти вопросы и собирать фотографии тех, кто видел время и не боится его. Лучшие портреты героев 75+ станут экспозицией выставки и будут напечатаны в фотоальбоме», — говорят организаторы конкурса.

Для участия нужно прислать фотографию героя 75+, наполненного, по мнению автора, внутренним светом, и ответить на несколько вопросов сопроводительной анкеты.

Работы принимаются до 15 мая 2021 года.

Каждую неделю жюри, состоящее из деятелей науки и искусства, выбирает лучшее фото и вручает приз в размере 3 тыс. рублей.

По итогам всего конкурса авторам 6 лучших фотографий за весь срок проведения фотоконкурса в категориях «Любители» и «Фотопрофессионалы» вручаются сертификаты победителей и денежные призы: 1-е место — 25 тысяч рублей, 2-е место — 15 тысяч рублей, и 3-е место — 10 тысяч рублей.

Авторам 3 лучших фотографий за весь срок проведения фотоконкурса в категории «Хомопрофессионалы» вручаются сертификаты победителей и денежные призы: 1-е место — 30 тысяч рублей, 2-е место — 20 тысяч рублей, и 3-е место — 15 тысяч рублей.

Автору лучшего фото за весь срок проведения фотоконкурса и принявшему участие в исследовании вручается Гран-при в размере 75 тыс. рублей.

Специальный приз фотоконкурса определяется методом общего открытого голосования.

Лучшие 75 работ войдут в экспозицию и фотоальбом, который будет подарен 75 финалистам.

Сайт конкурса.