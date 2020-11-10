Конкурс

Жителей Ингушетии приглашают к участию во всероссийском конкурсе фотографии «Внутренний свет 75+»

0

Некоммерческая исследовательская служба «Среда» приглашает фотолюбителей старше 18 лет принять участие во всероссийской конкурсе фотографии «Внутренний свет 75+».

«Проект «Внутренний свет 75+» — это фотоэксперимент о жизни, отмеченной возрастом. Кто эти пожилые люди вокруг нас, какие они и какие мы, когда встречаемся с ними? В течение полугода мы будем задавать эти вопросы и собирать фотографии тех, кто видел время и не боится его. Лучшие портреты героев 75+ станут экспозицией выставки и будут напечатаны в фотоальбоме», — говорят организаторы конкурса.

Для участия нужно прислать фотографию героя 75+, наполненного, по мнению автора, внутренним светом, и ответить на несколько вопросов сопроводительной анкеты.

Работы принимаются до 15 мая 2021 года.

Каждую неделю жюри, состоящее из деятелей науки и искусства, выбирает лучшее фото и вручает приз в размере 3 тыс. рублей.

По итогам всего конкурса авторам 6 лучших фотографий за весь срок проведения фотоконкурса в категориях «Любители» и «Фотопрофессионалы» вручаются сертификаты победителей и денежные призы: 1-е место — 25 тысяч рублей, 2-е место — 15 тысяч рублей, и 3-е место — 10 тысяч рублей.

Авторам 3 лучших фотографий за весь срок проведения фотоконкурса в категории «Хомопрофессионалы» вручаются сертификаты победителей и денежные призы: 1-е место — 30 тысяч рублей, 2-е место — 20 тысяч рублей, и 3-е место — 15 тысяч рублей.

Автору лучшего фото за весь срок проведения фотоконкурса и принявшему участие в исследовании вручается Гран-при в размере 75 тыс. рублей.

Специальный приз фотоконкурса определяется методом общего открытого голосования.

Лучшие 75 работ войдут в экспозицию и фотоальбом, который будет подарен 75 финалистам.

Сайт конкурса.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Путешественники телеканала «Моя планета» включили в топ-5 лучших дорог России ингушскую автотрассу
Эксперт РАН напомнила, что в Ингушетии 49% жителей ведут здоровый образ жизни, и это недорого
Жительница Ингушетии оштрафована за дачу взятки полицейскому
Вопросы социально-экономического развития Ингушетии обсудили в Пятигорске Чайка и Калиматов
Сапралиев переизбран мэром ингушского города Сунжа
Дело жителя Ингушетии о незаконном обороте более 22,8 кг марихуаны дошло до суда
Основные этапы проведения пусконаладочных работ дизельного генератора
«Ростелеком» приглашает на масштабную онлайн-конференцию по управлению данными
В Ингушетии за 9 месяцев обследовано фитосанитарное состояние более 125 тыс. га
В 2021 году в Ингушетии планируется строительство двух футбольных полей и других спортивных объектов
Студентам Ингушетии рассказали об экосистеме Сбера и спецпредложениях Зеленого дня

Главное

Яндекс.Метрика

 