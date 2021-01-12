Жителей Ингушетии приглашают к участию в онлайн-флешмобе в память о первом Герое России Суламбеке Осканове

Участникам флешмоба «Читаем про Суламбека Осканова» нужно снять видео, на котором они читают стихи, посвященные славному сыну ингушского народа, и разместить его в социальных сетях с хештегами #СуламбекОсканов, #читаемпроСуламбекаОсканова.

Суламбек Сусаркулович Осканов родился 8 января 1943 года в селе Плиево Назрановского района. А 7 февраля 1992 года при выполнении тренировочного полёта в сложных метеорологических условиях у самолёта МиГ-29, который пилотировал Осканов, произошёл отказ авиагоризонта, в результате чего в условиях плохой видимости была потеряна пространственная ориентировка. Выйдя из облаков, лётчик увидел перед собой населённый пункт. Ценой собственной жизни генерал-майор Осканов сумел предотвратить падение самолёта на посёлок Хворостянку Добринского района Липецкой области.

Указом Президента России от 11 апреля 1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, генерал-майору авиации С. С. Осканову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.