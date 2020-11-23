Жителей Ингушетии приглашают к участию в онлайн-флешмобе «Пройди Диктант, где хочешь»

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Русское географическое общество приглашает жителей Ингушетии принять участие в онлайн-флешмобе «Пройди Диктант, где хочешь», который проходит в рамках международной просветительской акции «Географический диктант — 2020» до 6 декабря в «Инстаграм» и «ВКонтакте».

Флешмоб проходит в формате конкурса, в котором четыре номинации: «Самый интересный образ», «Самое неожиданное место», «Диктант для большой компании» и «Удалёнка-2020».

Участникам необходимо сделать фотографию, где отражены моменты подготовки к «Географическому диктанту» или его прохождение. Опубликовать ее в социальной сети «Инстаграм» или «ВКонтакте» с хештегами #географическийдиктант2020, #пройди_диктант_где_хочешь, #МолодёжныйклубРГО и отметить аккаунты @rgo_dictant и @mk_rgo.

В онлайн-флешмобе могут принять участие все желающие, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства, в том числе различные объединения и организации.

Количество публикаций от одного участника не ограничено в любой из номинаций.

Самые интересные и оригинальные работы на протяжении флешмоба будут публиковаться на сайте и в социальных сетях «Географического диктанта» и Молодёжного клуба РГО с обязательным указанием авторства.

Победителей в представленных номинациях выберут организаторы флешмоба, их имена опубликуют на сайте 8 декабря 2020 года. Авторов трёх лучших постов в каждой номинации ждут ценные призы от Русского географического общества. Пост, который соберёт наибольшее количество лайков в соцсетях, будет отмечен призом зрительских симпатий.

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