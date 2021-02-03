Флешмоб

Жителей Ингушетии приглашают к участию в онлайн-флешмобах, приуроченных к 77-ой годовщине депортации 1944 года

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Министерство культуры Ингушетии приглашает жителей республики принять участие в онлайн-флешмобах, которые пройдут в рамках проведения мероприятий, приуроченных к 77-ой годовщине депортации ингушского народа в Среднюю Азию и Казахстан — 23 февраля 1944 года, сообщила пресс-служба ведомства.

В социальных сетях министерства и подведомственных учреждений культуры пройдут флешмобы «Февраль-44» (чтение стихов на русском и ингушском языках), «Фото у памятников, посвященных депортации», онлайн-выставка детских рисунков «Под стук колес. Долгая дорога домой».

Для того чтобы принять участие в данных флешмобах, участникам необходимо выложить материал на свой аккаунт с указанием хештегов #23февраля, #1944год, #депортация, #депортацияингушскогонарода.

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