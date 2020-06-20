Жителей Ингушетии приглашают к участию в Международном субботнике по благоустройству памятных мест и воинских захоронений

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба РВИО, при выборе памятных мест участники субботника будут ориентироваться на платформу «Местопамяти. РФ».

«Сохранение памяти, поддержание памятных мест, работа с нашей историей и памятью о Великой Отечественной войне не могут быть доверены нескольким десяткам профессиональных историков. Это дело всего гражданского общества. Только коллективно, общими усилиями мы можем сохранять и передавать нашу память», — сказал начальник научного отдела РВИО Юрий Никифоров.

Результаты акции будут объединены на портале «Местопамяти. РФ». Каждый пользователь сможет увидеть итоги проведения акции в своём родном регионе, по всей России и за рубежом. Материалы с хештегом #местопамяти появятся в социальных сетях и на официальном сайте «Местопамяти. РФ».

«Проект РВИО «Место памяти» — социальная платформа, которая мыслилась так, чтобы каждый гражданин России мог нанести на эту карту место в своем селе или городе, связанное с историей Великой Отечественной войны. Сейчас люди загрузили уже почти 60 тысяч мест. И информация о них свидетельствует, что проект востребован и жизненно необходим. Особенно в свете того, что сейчас активно обсуждаются поправки в законодательство РФ. Мы настаиваем на ужесточении требований к поддержанию, сохранению, недопущению вандализма по отношению к нашим памятникам», — добавил Юрий Никифоров.

Ранее помощник Президента России, председатель РВИО Владимир Мединский отметил, что приведение в порядок воинских захоронений и мемориалов является проявлением неравнодушного отношения к собственной истории.

«Наша память — это то, что нас всех объединяет. Я хочу искренне поблагодарить всех тех, кто старается привести в порядок памятники и обелиски в своем селе, городе. Это неравнодушие к своей истории, к своей стране, к своему будущему. Неважно, будь то большая общественная организация или просто неравнодушный человек — наша история одна на всех. Память — это, прежде всего, ответственность, подкрепленная действием, и подобные акции следует проводить как можно чаще», — сказал он.