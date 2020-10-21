Жителей Ингушетии приглашают к участию в международном онлайн-уроке географии

Онлайн-урок посвящён 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и проходит в рамках проекта «Свидание с Россией» при поддержке Фонда президентских грантов, Русского географического общества, Россотрудничества, Минпросвещения, ДОСААФ России, Бессмертного полка, Российского союза ветеранов, телеканала «Моя Планета», ТВ БРИКС и «Океан ТВ».

«Мы все знаем, что первый полёт в космос совершил Юрий Гагарин, но до сих пор не все в мире знают, кто и когда открыл эту таинственную ледяную землю — Антарктиду. Об истории великого географического открытия и о том, что происходит на антарктических научных станциях сегодня — о современных полярниках, лётчиках, которые, рискуя жизнью, летают в Антарктиду в любую погоду, расскажут лекторы урока географии», — сообщили газете «Ингушетия» организаторы масштабного мероприятия.

В прямой эфир выйдут директор департамента экспедиционной деятельности и развития туризма РГО Сергей Чечулин, почётный полярник, Герой России, генерал-лейтенант Николай Гаврилов, председатель исполкома Бессмертного полка России Артём Хуторской, капитан парусника «Паллада» Николай Зорченко, дважды побывавший в Антарктиде режиссёр Евгений Барханов, участники научной экспедиции с антарктической станции «Восток» и другие.

В уроке могут принять участие все желающие — для этого не нужна регистрация или установка специальных программ. Посмотреть урок можно будет на сайтах svidaniesrossiey.ru, soyuzveteranov.ru, dosaaf.ru.