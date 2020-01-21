Жителей Ингушетии приглашают к участию в международном конкурсе короткометражных фильмов о воде

К участию приглашаются все желающие, достигшие возраста 18 лет.

Принимаются видеоролики на тему «Климатический кризис». Видео должны отражать одну из проблем — вода и климатический кризис, и как эта связь отражается на устойчивом развитии, санитарных условиях, гигиене питья, загрязнении сельским хозяйством, болезнями, питании и др.

Номинации конкурса: «Документальный фильм», «Художественный фильм», «Анимация».

Длина фильма должна составлять 1-3 минуты. Аудио или тексты, при наличии в фильме, должны быть на английском или сопровождаться субтитрами на английском языке. Начало и конец ролика должны начинаться и заканчиваться официальными титульными листами конкурса.

Работы принимаются до 2 апреля 2020 года. Вместе с заявкой они загружаются через официальный сайт конкурса, необходима регистрация.

Победителю в каждой номинации присуждается премия в размере 3000 евро. Приз зрительских симпатий — 1000 евро.

Сайт конкурса.