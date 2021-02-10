Фотоконкурс

Жителей Ингушетии приглашают к участию в международном фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах»

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РОО «Интернациональный союз женщин» приглашает жителей Ингушетии принять участие в международном фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

К участию в конкурсе приглашаются мамы и дети, а также папы, бабушки, дедушки и другие члены семьи. Возрастных ограничений нет.

Проект призван продемонстрировать национальный колорит народов России, стран СНГ и зарубежья посредством выражения многообразия культуры своей нации посредством национального костюма, с помощью талантливых работ фотохудожников.

Прием заявок на участие в конкурсе уже стартовал и продлится до 25 августа 2021 года. 15 сентября на сайте конкурса будут объявлены 150 финалистов и 20 победителей. Лауреаты и победители конкурса приглашаются на торжественную церемонию открытия выставки, которая состоится 16 октября 2021 г. в Москве, на ВДНХ.

Подробности — на сайте.

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