Жителей Ингушетии приглашают к участию в марафоне «Русские рифмы», приуроченном ко Дню России

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Жителей Ингушетии приглашают принять участие во всероссийском челлендже «Русские рифмы» — масштабном онлайн-флешмобе, посвящённом празднованию Дня России 12 июня. Мероприятие организовано «Роспатриотцентром» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Челлендж «Русские рифмы» предоставит участникам возможность проявить себя в преддверии праздника, прочитав стихи или отрывки из знаменитых произведений классиков русской литературы.

Принять участие в акции может каждый. Необходимо записать на видео своё прочтение отрывка стихотворения и опубликовать видеоролик в «Инстаграм» или «ВКонтакте» с хештегом #РусскиеРифмы. Прочитав, участник передаёт эстафету трем друзьям и предлагает продолжить, для этого в публикации необходимо отметить их аккаунты.

Акция будет проводиться до 12 июня включительно.

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