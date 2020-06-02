Жителей Ингушетии приглашают к участию в марафоне «Русские рифмы», приуроченном ко Дню России

Челлендж «Русские рифмы» предоставит участникам возможность проявить себя в преддверии праздника, прочитав стихи или отрывки из знаменитых произведений классиков русской литературы.

Принять участие в акции может каждый. Необходимо записать на видео своё прочтение отрывка стихотворения и опубликовать видеоролик в «Инстаграм» или «ВКонтакте» с хештегом #РусскиеРифмы. Прочитав, участник передаёт эстафету трем друзьям и предлагает продолжить, для этого в публикации необходимо отметить их аккаунты.

Акция будет проводиться до 12 июня включительно.