Жителей Ингушетии приглашают к участию в литературном конкурсе «Великой Победе посвящается...»

Организатором конкурса, который проходит с 20 февраля по 20 апреля 2020 года, является Национальная библиотека имени Джемалдина Яндиева. Конкурс проводится с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Великой Победе над фашизмом, патриотического воспитания и любви к Родине.

Конкурс проходит в двух номинациях: «Авторские стихи, посвященные Великой Отечественной войне и Победе» и «Художественное чтение стихотворений, посвященных Великой Отечественной войне и Победе».

Итоги конкурса будут подведены в период с 21 по 24 апреля 2020 года.

Призы в номинации «Авторские стихи, посвященные Великой Отечественной 1941-1945 гг. и Великой Победе» составят: за первое место — 20 тыс. рублей, за второе место — 15 тыс. рублей, за третье — 10 тыс. рублей.

В номинации «Художественное чтение стихотворений, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Великой Победе»: за первое место — 15 тыс. рублей, за второе место — 10 тыс. рублей, за третье место — 5 тыс. рублей.

Всем участникам конкурса вручаются сертификаты участника. Награждение победителей конкурса состоится в мае 2020 года.

Лучшие работы в номинации «Авторские стихи, посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Великой Победе» будут опубликованы на сайтах и страницах соцсетей Национальной библиотеки Ингушетии и учредителя конкурса — Министерства культуры республики, а также в печатных СМИ.

Контакты оргкомитета конкурса: 8 (8734) 72-13-39; 8 928-797-50-10; электронная почта для направления текстов работ и заявок: bri06@yandex.ru.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайтах Минкультуры и Национальной библиотеки Ингушетии.