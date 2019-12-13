Жителей Ингушетии приглашают к участию в конкурсе «Взгляд иностранца»

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Президентская библиотека имени Ельцина в год своего 10-летия приглашает жителей Ингушетии принять участие в юбилейном X Международном мультимедийном конкурсе «Взгляд иностранца» («Foreign View»), сообщает пресс-служба Национальной библиотеки республики.

«Взгляд иностранца» — это проект, призванный зафиксировать современную действительность, запечатлеть самобытность отдельно взятой страны, показать точки соприкосновения и взаимодействия культур России и стран мира в области религии, искусства, науки, образования, повседневной жизни, окружающей среды.

В этот раз конкурс «Взгляд иностранца» приурочен к Году театра в России, и его девиз — «Мир как театр».

Задача каждого участника конкурса — не только выполнить все его условия, но и проявить творческие навыки. Каждая работа должна стать своего рода сценой, на которой автор подобно театральному режиссеру и драматургу продемонстрирует свое видение окружающего нас мира, расскажет свою собственную историю.

Работы принимаются на сайте конкурса и в Instagram до 14 января 2020 года.

Подробнее о конкурсе на сайте.

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