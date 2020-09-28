Конкурс

Жителей Ингушетии приглашают к участию в конкурсе плаката «Польза чтения»

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Международный фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы «МОРС» приглашает всех желающих принять участие в конкурсе плаката «Польза чтения».

«Польза может быть не только профессионального или академического характера — отдых и удовольствие от истории не менее полезны. Польза может быть вообще любая, на ваше художественное усмотрение», — говорят организаторы.

Техника исполнения — любая.

Работы принимаются до 7 октября 2020 года.

По итогам конкурса будет определен шорт-лист, плакаты из которого будут размещены в детском зале Библиотеки иностранной литературы. 5 афиш-победителей пойдут в тираж и будут размещены в Москве и на самом фестивале «МОРС».

Подробности на сайте.

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