Жителей Ингушетии приглашают к участию в конкурсе на лучший этнографический пост в соцсетях

Для участия в конкурсе надо до 16 октября 2020 года опубликовать у себя на странице в соцсетях этнопост об интересных традициях и обычаях; о необычных кулинарных блюдах; об языковых особенностях; о народных играх; о традиционных танцах; о национальном костюме; о музыкальных инструментах. Или о том, что подходит под слово «этно».

Конкурс проводится в рамках международной акции «Большой этнографический диктант», поэтому в конце добавьте призыв к участию в нём. Напишите что-то вроде: «Если ты хочешь узнать больше о культуре народов, проживающих на территории нашей страны, участвуй в Большом этнографическом диктанте. С 3 по 8 ноября в онлайн-формате на сайте: miretno. ru». Обязательно укажите хештег конкурса #БЭД2020_будублогер.

Автор самого интересного поста получит в подарок онлайн-курс по блогингу в Школе онлайн профессий «Буду блогер».

Подробнее по ссылке.