Мероприятие проводит Фонд социально-культурных инициатив при участии Министерства культуры Российской Федерации, Департамента культуры города Москвы и Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».

Конкурс не имеет ограничений по возрасту и уровню художественного образования участников. Работы могут быть представлены в следующих техниках: масло, акварель, гуашь, темпера, акрил, батик. Кроме того, впервые в 2020 году появилась номинация для фотопроектов.

Заявку на участие в конкурсе можно подать на сайте, прием заявок продлится до 15 апреля 2020 года.

Итоговая выставка работ победителей пройдет на территории Государственного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника «Царицыно» с 29 июня по 16 августа 2020 года.

Впервые конкурс был проведен в 2017 году в честь 10-летия всероссийского праздника — Дня семьи, любви и верности. Проект направлен на привлечение внимания к духовно-нравственным ценностям семьи, формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям различных групп граждан, сказано в релизе.