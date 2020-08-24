Жителей Ингушетии приглашают к участию в конкурс творческих работ «РГО: вместе 175 лет»

Конкурсные работы делятся на возрастные категории: 6-10 лет; 10-13 лет; 14-17 лет; от 18 и старше.

Для участия необходимо выбрать одну из номинаций и подготовить работу по заданной тематике. Принимаются индивидуальные и коллективные конкурсные работы, которые в каждой категории будут оцениваться отдельно.

Для участия в конкурсе необходимо выложить фотографию или видео в свою социальную сеть с кратким описанием, добавить хештеги #РГО175, #РГО175лет, #юбилейРГО и хештег своей номинации.

Номинации конкурса:

— «#ГеоЧудо». Русское географическое общество сделало множество исследований о различных регионах России, зарубежных странах, а также растений, животных и птиц. В каждом из мест, где проходили экспедиции, особенная природа вокруг. Участникам предлагается создать произведение искусства из подручных материалов на тему природы и географии. Принимаются цифровые изображения (фотографии) поделок из любых материалов (солёное тесто; глина; природные материалы; композиции, выполненные из бумаги, картона, текстиля, бисера или пряжи), выполненные в любой технике.

— «#ГеоДудл». Нужно создать дудл, посвящённый 175-летию со дня создания РГО. Работа должна содержать цифру 175 и название РГО. Конкурсные работы представляют из себя сканы рисунков, выполненных на бумаге (формат А4 и выше), а также рисунки, выполненные в формате digital-art (посредством графического планшета), GIF-дудлы и видеодудлы.

— «#ГеоФакт». Давно хотел попробовать создать подкаст, посвящённый географии и смежным наукам? Или просто рассказать об интересных фактах по географии? Это отличная возможность начать записывать подкасты. Запиши подкаст длиною до 7 минут. Предоставляются подкасты, созданные любыми доступными средствами и имеющие хорошую звуковую запись.

— «#ГеоСкетч». Каждый день миллионы людей используют TikTok для самовыражения, демонстрируя свои таланты в пении, танце, комедии и искусстве. Покажите свои таланты — запишите короткое видео на «географическую» тематику. Предоставляются видеоролики, созданные любыми доступными средствами. Технические характеристики: видео должно быть в формате AVI, MP4, MOV, размер видео не более 100 Мб.

— «#ГеоМульт». Юные и опытные мультипликаторы: ждём ваших мультфильмов в жанре научно-популярного творчества! Мультик должен основываться на фактах, концепциях, гипотезах, результатах исследований в лёгкой, доступной форме. Основная тематика: география и географические исследования выдающихся деятелей. Принимаются работы, выполненные в различных анимационных техниках, продолжительностью не менее 1 минуты и не более 10 минут. Технические характеристики: видео должно быть в формате AVI, MP4, MOV.

— «#ГеоПрикол». Шутники, мы ждем ваши интеллектуальные приколы! Принимаются демотиваторы и гифки на географическую тематику. Ограничения: нецензурная лексика и оскорбления личностей.

Победители конкурса получат призы.

Сайт конкурса.