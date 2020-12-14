Жителей Ингушетии приглашают к участию в фотоконкурсе «Самая красивая страна»

Как сообщили организаторы мероприятия, впервые на конкурс можно присылать не только фотографии, но и видео — короткие (до трёх минут) ролики о том, как снимался тот или иной кадр. Для лучшего видео учреждён специальный приз «За кадром».

В этом году работы на конкурс принимаются в десяти номинациях: «Пейзаж», «Дикие животные», «Эти забавные животные», «Россия с высоты птичьего полёта», «Искусство дикой природы (арт-фото)», «Многоликая Россия», «Снято на смартфон», «Фотопроект», «Живой архив» и «Магия воды».

Также учреждены четыре специальных приза: «За кадром», «Заповедная Россия», «Россия в лицах старшего поколения» и «Приз зрительских симпатий» — его обладателя выберут пользователи интернета путём открытого голосования.

В рамках конкурса проводится отдельное соревнование для юных фотографов до 16 лет — «Самая красивая страна глазами детей». Они смогут прислать снимки в четыре номинации: «Пейзаж», «Мир животных», «Мир людей» и «Макромир».

Приём работ продлится до 5 апреля 2021 года. Экспертная комиссия, в которую входят 17 профессиональных фотографов и фоторедакторов, выберет по 10 финалистов в каждой номинации. Затем в течение мая 2021 года состоится заседание жюри конкурса, которое определит победителей.

Главная награда в каждой номинации основного конкурса — 250 тысяч рублей, а победители «Самой красивой страны глазами детей» получат профессиональные фотокамеры.

Работы финалистов примут участие в выставках по всему миру, а также в онлайн-выставке с элементами дополненной реальности на сайте РГО.