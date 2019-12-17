Жителей Ингушетии приглашают к участию в фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах»

Реализация мероприятий Всероссийского фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах народов России» направлена на содействие в сохранении национальной идентичности народов России, в условиях набирающей темпы глобализации социума.

Подробные условия участия в конкурсе на официальном сайте мероприятия.

Итоги конкурса будут подведены на фотовыставке 1 марта 2020 года в Москве, в ЦМТ «Конгресс Холл». На фотовыставке будут представлены 50 фоторабот финалистов, прошедших заочный отбор, среди которых будут выбраны 10 победителей.

Победителям будут вручены кубки и дипломы. Каждый участник, чьи работы будут выбраны и представлены в Москве, получат дипломы финалиста.

По итогам конкурса будет создан каталог с работами финалистов.