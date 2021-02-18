Диктант

Жителей Ингушетии приглашают к участию в «Арктическом диктанте»

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Русское географическое общество приглашает жителей Ингушетии принять участие в новой просветительской акции «Арктический диктант», приуроченной к Дню белого медведя, который мировая общественность отметит 27 февраля.

Диктант пройдет в онлайн-формате. Проверить свои знания и пройти познавательный тест из 30 вопросов можно будет на сайте www. bashdict. ru 27 февраля с 10:00 до 22:00 часов уфимского времени (мск+2).

Каждый участник сможет скачать сертификат, а победители, набравшие 100 баллов, получат призы.

«Полярный (белый) медведь занесён в Международную Красную книгу и Красную книгу России. По подсчетам учёных, к 2030 году популяция белых медведей может сократиться вдвое, а к 2050 году ей грозит полное вымирание из-за таяния льдов. Традиционно в этот день проводятся мероприятия и акции, привлекающие внимание к проблеме исчезновения белых медведей в Арктике и в целом к проблеме глобального потепления. Присоединяйтесь!» — сказано в релизе.

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